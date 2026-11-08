هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا متأخرا عن وقوع حادث على بُعد 8 أميال بحرية شمال غرب خصب – سلطنة عُمان واشتعال ناقلة نفط واجلاء الطاقم