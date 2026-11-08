البيت الأبيض.. استقالة ريتشارد وولترز بعد رحيل سوزي وايلز







أعلن نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ريتشارد وولترز استقالته بعد مغادرة رئيسة الموظفين سوزي وايلز، وتعيين ستيفن ميلر مستشار الرئيس دونالد ترامب في منصبها.



ونقل موقع أكسيوس عن وولترز قوله: “كانت الخدمة في عهد الرئيس ترامب شرفًا لمدى الحياة، وسأظل دائمًا ممتنًا لسوزي وايلز على هذه الفرصة”.

ووفقًا للموقع، فقد قدّم وولترز استقالته في 6 تشرين الثاني / نوفمبر وغادر بهدوء.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة تعيين نائب رئيس الموظفين وكبير مستشاريه ستيفن ميلر رئيسًا لموظفي البيت الأبيض اعتبارًا من 9 تشرين الثاني / نوفمبر، خلفًا لسوزي وايلز التي تنتقل للعمل في الهيكل السياسي للرئيس الأمريكي.

وكان وولترز قد تولى منصبه في ايار / مايو، وارتبط بعلاقات وثيقة وممتدة لسنوات مع وايلز.

وتُعد سوزي وايلز واحدة من أبرز مهندسي السياسة الأمريكية الحديثة، حيث اكتسبت لقب “السيدة الجليدية” لذكائها الحاد وقدرتها الفائقة على إدارة الأزمات في الكواليس بعيدا عن الأضواء.

ورغم الصعوبات السياسية والصحية التي واجهتها، أثبتت وايلز كفاءة نادرة في فرض النظام وبناء التوافقات داخل الإدارة الأمريكية.

وفي منتصف ايلول / سبتمبر، أعلنت وايلز عن نجاحها في استكمال برنامجها العلاجي من مرض السرطان.

المصدر: روسيا اليوم