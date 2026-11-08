الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 08:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تفرج عن مواطن من دير ميماس بعد اختطافه لمدة يومين

      مواضيع ذات صلة

      البيت الأبيض.. استقالة ريتشارد وولترز بعد رحيل سوزي وايلز

      البيت الأبيض.. استقالة ريتشارد وولترز بعد رحيل سوزي وايلز

      آليات الاحتلال تطلق نيرانًا كثيفة باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة

      آليات الاحتلال تطلق نيرانًا كثيفة باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة

      صندوق النقد يحذر من تأثير تباطؤ الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي

      صندوق النقد يحذر من تأثير تباطؤ الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي