وزير النفط: إنتاج العراق يتجاوز 5 ملايين برميل يوميا



قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير لوكالة ‌الأنباء الرسمية العراقية إن البلاد تنتج أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط يوميا.

ويسعى العراق ⁠إلى رفع حصته الإنتاجية التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ تتزايد الضغوط على بغداد لزيادة الإنتاج نتيجة للتداعيات الاقتصادية لحرب إيران والاستثمارات الجديدة من شركات النفط الكبرى، مما ‌قد ⁠يضع البلاد في خلاف مع المنظمة.

وألحق الصراع أضرارا بالغة بالعراق إذ أجبره على خفض صادراته ⁠بشكل كبير وحرم الدولة من عوائد النفط التي شكلت 88 بالمئة ⁠من إيرادات الحكومة العام الماضي، مقارنة بنحو 55 ⁠بالمئة في السعودية.

المصدر: رويترز