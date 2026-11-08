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   27 جمادى الأولى 1448   
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    دولي

    منظمة الصحة العالمية تقدر خطورة متحور جديد من فيروس كورونا

      أعلن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن لا توجد أدلة كافية للجزم بأن متحور PJ.2.1 من فيروس كورونا يتسبب بمرض أكثر خطورة من المتحورات القديمة.

      وأضاف المسؤولون في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية أنه لا يوجد أي دليل على أن المتحور الجديد ترافقه أعراض أكثر شدة.

      وأشاروا إلى أن المتحور الجديد، الذي يتفشى حاليا في أمريكا الشمالية وأوروبا، لا ينبغي النظر إليه على أنه شيء مختلف عن فيروس كورونا الذي يتسبب بـ “كوفيد-19”.

      وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مخاطر انتشار متحور PJ.2.1 تزداد حول العالم، مؤكدة أنها تتابع الوضع.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية