اليمن | ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة السعودية في بني حشيش بصنعاء إلى 72 شهيداً وجريحاً بينهم 21 امرأة وطفلاً

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات السعودية التي استهدفت منازل المواطنين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء إلى 72 شهيداً وجريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة شبه نهائية مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أنيس الأصبحي، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 33، بينهم 8 نساء و13 طفلاً و12 رجلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 39، بينهم 10 نساء و13 طفلاً و16 رجلاً، مشيراً إلى أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الهجوم.

وأوضح الأصبحي أن الحصيلة لا تزال شبه نهائية في ظل استمرار جهود البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا.

وفي سياق متصل، أشار متحدث وزارة الصحة إلى أن التصعيد السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفر عن سقوط 34 شهيداً و49 جريحاً.

وأضاف أن الحصيلة التراكمية لضحايا التصعيد السعودي الأخير ارتفعت إلى 1064 شهيداً وجريحاً، بينهم 340 شهيداً و724 جريحاً.

المصدر: وكالة يونيوز