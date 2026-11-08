الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 04:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات العدو تقتحم بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس

      مواضيع ذات صلة

      هيغسيث يرفض الاستقالة رغم تهديدات بعزله

      هيغسيث يرفض الاستقالة رغم تهديدات بعزله

      الدفاع المدني السعودي: إنذار مبكر في محافظتي الأحساء وبقيق للتحذير من خطر

      الدفاع المدني السعودي: إنذار مبكر في محافظتي الأحساء وبقيق للتحذير من خطر

      الدفاع المدني السعودي: إنذار مبكر في مدينة الدمام للتحذير من خطر

      الدفاع المدني السعودي: إنذار مبكر في مدينة الدمام للتحذير من خطر