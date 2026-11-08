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    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مئات المباني المتصدعة مهددة بالانهيار مع إجلاء عائلات من منازل تضررت بفعل الأمطار

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