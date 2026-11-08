عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: نحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الاستهداف والتدمير والتعمد في سفك الدم اليمني وما نتج وينتج عن ذلك من معاناة