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   26 جمادى الأولى 1448   
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    وسائل إعلام إسرائيلية: الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة

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