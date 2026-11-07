11 شهيداً معظمهم نساء وأطفال كحصيلة أولية في مجزرة جديدة للنظام السعودي في بني حشيش

ارتكب طيران النظام السعودي اليوم السبت مجزرة في محافظة صنعاء، عقب استهدافه المباشر لعدة منازل وتجمعات سكنية في مديرية بني حشيش شرق العاصمة، في امتداد لسلسلة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّد مدير مكتب الصحة في مديرية بني حشيش في تصريح لقناة “المسيرة” “ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 شهيداًو20 جريحاَ، بينهم نساء وأطفال، جرى انتشالهم في حصيلة أولية للجريمة الشنعاء التي ارتكبها طيران العدو في قرية الشرية بالمديرية”.

وأدى العدوان إلى تدمير 5 منازل كلياً فوق رؤوس ساكنيها جراء الغارات المكثفة، فيما تتواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

هذا وعاود طيران النظام السعودي شنّ غارتين جويتين استهدفتا بشكل مباشر فرق الإسعاف والمسعفين المتواجدين في موقع المجزرة أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأكد مدير مكتب الصحة في مديرية بني حشيش، محمد حميد، في تصريح لقناة المسيرة، “استقبال مستشفى “صحتنا التكاملي” 10 شهداء وأكثر من 20 جريحاً كحصيلة أولية جراء استهداف قرية الشرية. وجاء ارتفاع أعداد الضحايا عقب معاودة طيران العدو استهداف منزل آخر في القرية ذاتها، مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى بين الأهالي”.

واستهدف الطيران المسعفين مجدداً، ما أسفر عن إصابة مصور قناة المسيرة أثناء تغطيته الميدانية، وتعرض الطاقم الصحفي لغارتين فور وصوله إلى مسرح الجريمة وسط تحليق مكثف ومستمر لأسراب الطيران.

كما قصفت الطائرات بغارات مكثفة الطرق المؤدية إلى قرية الشرية لمنع وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ وإعاقة نقل الجرحى، إثر تدمير 6 منازل سكنية كلياً فوق رؤوس ساكنيها.

المصدر: المسيرة نت