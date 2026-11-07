اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل حملته العسكرية بالضفة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، من اقتحاماتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد منهم، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي والتنكيل بالسكان.

جنين ونابلس

ففي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها حي المراح ودوار عياش، كما اقتحمت منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية، جنوبي المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد، شرقي المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، قبل أن تعتقل الشاب عمر شرقاوي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، شرقي نابلس، وداهمت عدداً من المنازل، وأخضعتها للتفتيش، وعاثت في محتوياتها خراباً.

اقتحامات في القدس ورام الله وطولكرم

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، شمالي المدينة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

أما في رام الله، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، جنوبي المدينة، فيما امتدت الاقتحامات إلى ضاحية اكتابا، شرقي طولكرم، حيث داهمت القوات بناية سكنية.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، والتي تترافق مع حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وإطلاق النار، فضلاً عن التضييق على المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام