عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي: ما استهدفه العدوان السعودي خلال 12 عاما من مدنيين وبنية تحتية جرائم حرب مستمرة ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تحقق له أي نصر