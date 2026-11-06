نائب أمريكي كبير من “الحزب الديمقراطي” يتعهد بالعمل على إلغاء رسوم ترامب “غير المبررة”

قال النائب الأمريكي ريتشارد نيل عضو الحزب الديمقراطي المتوقع أن يستعيد رئاسة لجنة الطرق والوسائل في ​مجلس النواب، وهي اللجنة المعنية بالضرائب والتجارة، ‌إنه ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ووصفها بأنها “غير مبررة”، إلى جانب “الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة”.

وقال ​نيل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين ​تاي، الممثلة التجارية السابقة لإدارة جو بايدن، “سياسات ترامب التجارية ⁠الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة” ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم ​التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراء.

واضاف نيل “ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة ​والشفافية… هذا يعني ​تحقيق مكاسب لكل ⁠أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد”.

لم يقدم نيل تفاصيل حول خططه التشريعية في مجال التجارة، ​لكنه قال إن أولويته هي إبقاء كل من ​المكسيك ⁠وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأضاف أن بند المراجعة كل ست سنوات يتيح مجالا لتحسين الاتفاقية.

وفاز الديمقراطيون بما لا يقل عن ​250 مقعدا في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت يوم الثلاثاء، مما منحهم أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام ​2008. وبحصولهم على ما لا يقل عن 54 مقعدا في ​مجلس الشيوخ، سيتمتع الديمقراطيون بقدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب ‌الجمركية ⁠والقوانين التي تدعمها. ومن المرجح أن تكون الرسوم المضادة المفروضة على السلع الكندية من أهم الأهداف.

من المتوقع أن ⁠تواجه ​أي إجراءات تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية ​التي فرضها ترامب حق النقض الرئاسي من جانبه، وهو ما لن يتمكن الديمقراطيون ​من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.