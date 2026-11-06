المشاط: دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في بيان له الجمعة “تابعنا ببالغ الغضب والاستنكار المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم في سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز”، وتابع “ندين بأشد العبارات هذه الجريمة وكافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في المحافظة”، واضاف “نحمل النظام السعودي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة وعن تداعياتها القانونية والإنسانية”.

واكد المشاط ان “دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة،واستهداف المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب”، وتابع ان “اليمن سيمارس حقه المشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته”.

وقال المشاط “ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الخروج عن صمتها المخزي، وإدانة هذه الجريمة فوراً وبصورة صريحة”، واضاف “نوجه الحكومة والجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه الجرحى،وإغاثة الأسر المتضررة ورعاية أسر الشهداء”، وتابع “نوجه الحكومة والجهات المختصة بحصر الأضرار وتوثيق الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة”.

واكد المشاط أن “دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم”، وشدد على ان “حماية الشعب اليمني وصون سيادته مسؤولية لا تهاون فيها”، ولفت الى ان “هذه الجرائم لن تزيد اليمن إلا ثباتاً حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرضه”.

المصدر: موقع المنار