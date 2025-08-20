الأربعاء   
   20 08 2025   
   26 صفر 1447   
   بيروت 12:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر بمستشفيات غزة: 35 شهيداً وعدد من المصابين بينهم أطفال في قصف صهيوني على مناطق في القطاع منذ فجر اليوم