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    القوة الاسرائيلية المعادية التي تحركت من كفركلا باتجاه أطراف بلدة دير ميماس تمركزت عند أطراف البلدة ومنعت حركة الدخول إليها والخروج منها فيما أوقفت أحد أبناءها واقتادته إلى جهة مجهولة

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