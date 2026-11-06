القوة الاسرائيلية المعادية التي تحركت من كفركلا باتجاه أطراف بلدة دير ميماس تمركزت عند أطراف البلدة ومنعت حركة الدخول إليها والخروج منها فيما أوقفت أحد أبناءها واقتادته إلى جهة مجهولة