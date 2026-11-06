برلماني إيراني: صواريخنا ستطال أوروبا إذا شُنّ هجوم جديد ضدّنا

أكد عضو مجلس الشورى الإيراني، حسين علي دليغاني، أنّ الرد على الولايات المتحدة، في حال شنّت هجوماً جديداً على إيران، سيطال أوروبا، لافتاً إلى أنّ أسعار النفط ستتجاوز 150 دولاراً.

وقال دليغاني، في تصريح لوكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، إنّه «في حال ارتكاب أميركا والكيان الصهيوني أيّ أعمال تخريبية أو شن هجوم ضدنا، فإن ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون حاسماً، بحيث يمتد مدى الصواريخ الرادعة ليشمل أوروبا أيضاً، وهو ما سيؤدي إلى قفز أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل».

وأضاف أنّ «ردنا لن يكون متناسباً فحسب مع حجم الهجمات أو جغرافيتها، بل سيكون رداً مكثفاً ومضاعفاً واستراتيجياً، يُنفذ دون أي اعتبارات أو قيود جغرافية».

وحول المدى الزمني للعمليات، أكد النائب الإيراني أن «ليس هناك أي عجلة لإنهاء الحرب، وكما صمدنا في وجه العدو حتى الآن، فإن هذا المسار سيستمر حتى تحقيق النصر النهائي وتثبيته، وترسيخ معادلة الردع الكاملة».

وأكد أنّ «إيران تمكنت من إحباط مخططات الأعداء لشن حرب ثالثة ضد بلادنا، عبر فرض معادلة الخوف والتردد والانقسام في معسكرهم».

وفي ما يتعلق بالحصار البحري، قال دليغاني إنّه «على الرغم من أن الحصار البحري لإيران يحدث على بعد مئات الأميال، إلا أنّ هذا الإجراء يُعد بمثابة إعلان حرب ضد البلاد، وسنشنّ هجوماً واسعاً على العدو في التوقيت المناسب باستخدام الأسلحة الجاهزة».

المصدر: تسنيم