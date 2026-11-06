الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويشن حملة مداهمات وسط اعتداءات للمستوطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل المواطنين وإقامة حواجز عسكرية، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين، ومخيم عسكر الجديد وحي الضاحية شرق نابلس، حيث داهمت منزلاً خلال اقتحامها المخيم.

صور | الدفاع المدني الفلسطيني يواصل محاولاته لإخماد الحرائق التي أشعلها المستوطنون في أشجار الزيتون بقرية برقا، شرق رام الله، مساء اليوم. https://t.co/FeLxo9wZ4G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2026

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة نعلين غرب رام الله، إذ داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً بين قريتي عين عريك ودير إبزيع غرب رام الله، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيتونيا غرب المدينة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون فلسطينيين في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، وضيقوا على تحركاتهم، في اعتداء جديد يستهدف المواطنين في المنطقة.

فيديو | مستوطنون يشعلون النار في أشجار زيتون معمرة بقرية برقا شرق رام الله. https://t.co/xeDBGik8N2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2026

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ونصب الحواجز العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على حركة المواطنين، بالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام