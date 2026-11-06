ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية انهيار البورصة الأمريكية

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي ونتائج الانتخابات مسؤولية الهبوط الحاد في البورصة بعد انتخابات التجديد النصفي.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “عاشت سوق الأسهم أحد أسوأ الأيام في تاريخها بسبب نتائج الانتخابات. من المحزن جدا النظر إلى ذلك! تطلب الأمر جهودا كثيرة للوصول بنا إلى مستوى لم يره أحد من قبل، ثم حدث هذا. تقلصت مدخراتكم التقاعدية بالتالي. تذكروا: الملام في ذلك ليس الجمهوريين، بل الديمقراطيون”.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى عدم الاستسلام للذعر، ووعد بأن تصبح الولايات المتحدة “عاجلا أم آجلا أكبر وأقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى”.

وبحسب بيانات موقع “ماركت ووتش”، خسر مؤشر S&P 500 الواسع نحو 2.9 تريليون دولار من القيمة السوقية الخميس، بعد هبوطه 4.35% وسط عمليات بيع واسعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أكبر تراجع يومي للقيمة السوقية في تاريخ التداولات الأمريكية.

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 3.44% في ختام تداولات الخميس، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب لشركات التكنولوجيا 5.52%.

المصدر: روسيا اليوم