غوغل توقف التشغيل التلقائي لأدوات الذكاء الإصطناعي لطلاب المدارس الأميركية

تستخدم المدارس الاميركية على نطاق واسع تطبيقات غوغل، بما في ذلك “جيميل” و”دوكس” ومنصة “كلاسروم”، كما أن حواسيب “كرومبوك” المحمولة والمنخفضة التكلفة التابعة لعملاق التكنولوجيا معتمدة من أغلب المدارس الأميركية.

وبموجب التغييرات التي أعلن عنها غوغل الثلاثاء، سيتم وقف تشغيل نموذج “جيميناي” للذكاء الاصطناعي، وكذلك “جيميناي” ضمن تطبيقي “نوتبوك” و”كلاسروم”، لطلاب المراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، إلى حين قيام مديري المدارس بتفعيلها.

وأبلغ عملاق التكنولوجيا غوغل وكالة فرانس برس أن الضوابط الجديدة ستُعمم عالميا، بدءا من الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد لذلك بعد.

لكن لن يكون بامكان المدارس توفير محرك بحث غوغل للطلاب من دون ميزات الذكاء الاصطناعي.

وصرح نائب رئيس شركة غوغل لشؤون التعليم كريس فيليبس لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن “البحث والذكاء الاصطناعي متكاملان بشكل عميق”، حيث أصبحت ميزات الذكاء الاصطناعي مدمجة في محرك بحث الشركة.

وأضاف أنه في حال حظرت إحدى المدارس استخدام الذكاء الاصطناعي، “لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى محرك البحث، وسيظهر لهم إشعار من مدرستهم يفيد بعدم توفره”.

واتهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني غوغل على منصة اكس بـ”محاولة استغلال نفوذها الاحتكاري لفرض استخدام الذكاء الاصطناعي في مدارسنا الحكومية”.

وكتب “لا ينبغي لأي شركة أن تملك سلطة تحديد كيفية تعليم أبنائنا”.

ويستخدم أكثر من 150 مليون طالب حول العالم منصة “غوغل كلاسروم”، وفقا لرسالة وجهها السيناتوران ريتشارد بلومنتال وجوش هاولي إلى الشركة الشهر الماضي وسألا فيها عن سبب جعل ميزات الذكاء الاصطناعي تعمل تلقائيا على حواسيب المدارس.

وفي آب/أغسطس، أتاحت غوغل برنامج الدردشة الآلي “جيميناي” في تطبيق “كلاسروم” للطلاب من جميع الأعمار.

وعُرضت على الطلاب “أوامر” تمهيدية مرتبطة بصفوفهم وواجباتهم الدراسية تساعدهم على الدراسة وانجاز واجباتهم إلى جانب اختبارات تدريبية اعدت استنادا إلى موادهم الدراسية.

وتم تفعيل هذه الميزة تلقائيا للطلاب في المدارس التي سبق لها تفعيل نظام “جيميناي”.

وأعلنت كل من نيويورك ولوس أنجليس في أيلول/سبتمبر عن خطط لتقييد الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة المدارس.

وقال متحدث باسم منطقة لوس أنجليس التعليمية لوكالة فرانس برس “نحن بصدد مراجعة إعلان غوغل وتداعياته المحتملة على المدارس والمعلمين والطلاب”.

وأضاف المتحدث أن المنطقة التعليمية تعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين التعليم والتعلم إذا ما تم إدخاله بعناية مع ضمانات واضحة، مشيرا إلى مبادئ المنطقة التي تنص على أن تدعم التكنولوجيا المعلمين لا أن تحل محلهم، وأن تحمي خصوصية الطلاب.

وفي بيان لها على منصة اكس، قالت غوغل إن التغييرات التي أُجريت الثلاثاء تمنح “المدارس خيارات أوسع، وليس أقل”.

وأضافت غوغل “نعلم أن هناك مخاوف بشأن استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي لاختصار واجباتهم المدرسية، وقد أبلغتنا المدارس برغبتها في التحكم”.

المصدر: فرانس 24