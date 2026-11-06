فرنسا تغير في اللحظة الأخيرة مكان اجتماع وزراء مجموعة السبع

أفاد ثلاثة دبلوماسيين ورسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز ​بأن فرنسا غيرت مكان اجتماع وزراء خارجية ‌دول مجموعة السبع من مرسيليا إلى باريس في اللحظة الأخيرة، وهي خطوة تأتي في أعقاب احتجاجات مستمرة اجتاحت البلاد ​قبل ستة أسابيع.

وكان من المقرر عقد اجتماع ​وزراء الخارجية الثاني، خلال رئاسة فرنسا للمجموعة، في ⁠المدينة المطلة على البحر المتوسط يومي التاسع والعاشر ​من نوفمبر تشرين الثاني الجاري. لكن فرنسا أبلغت الوفود ​أمس الأربعاء بأن الاجتماع سيُنقل إلى العاصمة الفرنسية.

وجاء في الرسالة “مكان انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع النهائي هو باريس يومي ​الاثنين والثلاثاء”.

وأضافت “يعود هذا التغيير في المقام الأول إلى ​أسباب لوجستية وتشغيلية. فالتزامن بين جدول أعمال مجموعة السبع ومنتدى ‌باريس ⁠للسلام في إطار زمني ضيق جدا يتطلب حشدا كبيرا للموارد البشرية والمعدات والأمن والإقامة والنقل للوفود”.

وتتعرض قوات الأمن لضغوط شديدة منذ سبتمبر أيلول جراء تواصل حركة ​احتجاج طلابية ​تحولت لمظاهرات ⁠أوسع نطاقا. وتشهد فرنسا المزيد من الاحتجاجات امس .

وانتهت احتجاجات اندلعت في عدة مدن ​في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بأعمال نهب ​واشتباكات ⁠بين متظاهرين والشرطة، وكانت مرسيليا مسرحا لبعض أسوأ أعمال العنف.

وإلى جانب فرنسا، تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وألمانيا ⁠وإيطاليا ​واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ​الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون إن بعض الوفود كانت قد وصلت بالفعل إلى ​مرسيليا.

المصدر: وكالة رويترز