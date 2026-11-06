بيرنام: لن ندعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في بريطانيا

نقلت صحيفة (ذي إيكونوميست) الخميس عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام قوله إنه لن يتم توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بريطانيا العام المقبل.
وردا على سؤال من الصحيفة عما إذا كان بوتين سيدعى إلى القمة، أجاب بيرنام “لا”.
ولم يرد مكتب بيرنام بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في سبتمبر أيلول إن واشنطن دعت بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر كانون الأول، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح له فرصة للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين.
ولا تزال روسيا عضوا في مجموعة العشرين رغم الجهود الغربية لعزلها في أعقاب الحرب مع أوكرانيا . ومن المعتاد أن يدعو قادة الدول المضيفة جميع أعضاء المجموعة لحضور قمتها السنوية.
وستعقد قمة مجموعة العشرين السنوية العام المقبل في نوفمبر تشرين الثاني في مدينة مانشستر التي تقع في قلب منطقة شمال غرب إنجلترا حيث شغل بيرنام منصب رئيس البلدية.
المصدر: وكالة رويترز