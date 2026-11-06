بيرنام: لن ندعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في بريطانيا

نقلت صحيفة (ذي إيكونوميست) الخميس عن رئيس الوزراء ​البريطاني آندي بيرنام قوله إنه لن ‌يتم توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها ​في بريطانيا العام المقبل.

وردا على ​سؤال من الصحيفة عما إذا كان ⁠بوتين سيدعى إلى القمة، أجاب بيرنام “لا”.

ولم ​يرد مكتب بيرنام بعد على طلب للتعليق.

وقال ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في سبتمبر أيلول إن واشنطن دعت بوتين لحضور اجتماع مجموعة ​العشرين في ميامي في ديسمبر ​كانون الأول، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح له ‌فرصة ⁠للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين.

ولا تزال روسيا عضوا في مجموعة العشرين رغم الجهود الغربية لعزلها ​في أعقاب ​الحرب مع أوكرانيا . ومن المعتاد أن يدعو قادة الدول المضيفة جميع أعضاء ​المجموعة لحضور قمتها السنوية.

وستعقد قمة ​مجموعة ⁠العشرين السنوية العام المقبل في نوفمبر تشرين الثاني في مدينة مانشستر التي تقع ⁠في ​قلب منطقة شمال غرب ​إنجلترا حيث شغل بيرنام منصب رئيس البلدية.

المصدر: وكالة رويترز