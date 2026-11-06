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    دولي

    أنثروبيك تطلق ميزة لإدارة الشؤون المالية الشخصية في الروبوت كلود

      أعلنت شركة أنثروبيك أنها ستطلق ​هذا الأسبوع ميزة لإدارة الشؤون ‌المالية الشخصية في روبوت الدردشة (كلود) في نسخة تجريبية لدافعي الاشتراكات، وذلك قبل ​الطرح العام الأولي المرتقب بشدة ​لأسهم أنثروبيك.

      وفيما يلي مزيد من ⁠التفاصيل:

      ذكرت أنثروبيك في منشور على ​مدونتها أن الميزة ستتوفر في باقات (برو) ​و(ماكس) و(ألترا) من كلود في الولايات المتحدة.

      يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية وحسابات ​بطاقاتهم عبر (بليد)، وهي خدمة تربط ​التطبيقات بالبنوك، وسؤال كلود عن الأرصدة والإنفاق ‌والفواتير ⁠بلغة بسيطة.

      أوضحت أنثروبيك أن الوصول إلى هذه الميزة يقتصر على الاطلاع فقط، فلا يمكنها تحويل الأموال ​أو إدارتها ​أو ⁠استثمارها، بالإضافة إلى أن الأداة غير مصممة لتقديم ​مشورة استثمارية.

      أشارت أنثروبيك إلى أن ​الميزة ⁠لا تحتوي على إعلانات أو توصيات مدعومة، وأن المحادثات التي ⁠تجري ​في مركز الشؤون المالية ​الشخصية لا تُستخدم في تدريب نماذجها.

      المصدر: وكالة رويترز

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