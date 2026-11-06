أنثروبيك تطلق ميزة لإدارة الشؤون المالية الشخصية في الروبوت كلود

أعلنت شركة أنثروبيك أنها ستطلق هذا الأسبوع ميزة لإدارة الشؤون المالية الشخصية في روبوت الدردشة (كلود) في نسخة تجريبية لدافعي الاشتراكات، وذلك قبل الطرح العام الأولي المرتقب بشدة لأسهم أنثروبيك.
وفيما يلي مزيد من التفاصيل:
ذكرت أنثروبيك في منشور على مدونتها أن الميزة ستتوفر في باقات (برو) و(ماكس) و(ألترا) من كلود في الولايات المتحدة.
يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية وحسابات بطاقاتهم عبر (بليد)، وهي خدمة تربط التطبيقات بالبنوك، وسؤال كلود عن الأرصدة والإنفاق والفواتير بلغة بسيطة.
أوضحت أنثروبيك أن الوصول إلى هذه الميزة يقتصر على الاطلاع فقط، فلا يمكنها تحويل الأموال أو إدارتها أو استثمارها، بالإضافة إلى أن الأداة غير مصممة لتقديم مشورة استثمارية.
أشارت أنثروبيك إلى أن الميزة لا تحتوي على إعلانات أو توصيات مدعومة، وأن المحادثات التي تجري في مركز الشؤون المالية الشخصية لا تُستخدم في تدريب نماذجها.
المصدر: وكالة رويترز