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    قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة برعشيت ومنطقة النفخة في وادي زبقين وبلدة القنطرة ووادي السلوقي في جنوب لبنان

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