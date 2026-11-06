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    متحدث وزارة الصحة في حكومة صنعاء: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان السعودي منذ بدء التصعيد إلى 276 شهيدًا و654 جريحًا بإجمالي 930 شهيدًا وجريحًا

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