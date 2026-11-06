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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | إطلاق مبادرة “رحلة الرعاية” للاهتمام بكبار السن في لبنان



     أطلق وزير الصحة العامة اللبناني السابق فراس الأبيض، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المتخصصين في صحة كبار السن، مبادرة «رحلة الرعاية» ، وذلك في حفل أقيم في بيروت برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيس لجنة الصحة النيابية  بلال عبد الله.

    وتتميز هذه المبادرة بالعديد من الركائز الأساسية، منها الرعاية المنزلية المتكاملة التي تقوم على تقديم مقاربة متقدمة وشاملة لرعاية كبار السن داخل منازلهم للحفاظ على راحتهم واستقلاليتهم

    المصدر: موقع المنار

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