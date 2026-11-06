تنحي رئيس باراغواي حليف ترامب وسط ضغوط متزايدة على خلفية انهيار بنك

تنحى رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن منصبه الخميس عقب ​انهيار بنك بارز كانت تربطه به ‌صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.

وقال ​بينيا في خطاب مسجل اليوم إنه ​تخلى عن منصبه “مراعاة لاستقرار بلدنا والسلام ⁠الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية”.

وأجبرت تداعيات ​انهيار بنك أوينو رئيس البنك المركزي في ​باراغواي على الاستقالة يوم الثلاثاء، واعتقل على إثرها ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

وأثرت الأزمة على سمعة باراغواي ​التي اكتسبتها بشق الأنفس باعتبارها وجهة ​مستقرة للاستثمار الأجنبي.

وكانت المعارضة دعت إلى عقد جلسة استثنائية ‌اليوم ⁠لبدء إجراءات تقديم طلب عزل في غ، بالتزامن مع مطالبة متظاهرين باستقالة بينيا.

وخسر بينيا، وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم ​أعضاء حزبه ​المحافظ. ويتعين ⁠مصادقة مجلس الشيوخ على قراره بالتنحي، وهو ما قال مشرعون إن ​من المرجح أن يتخذ سريعا ​لضمان ⁠انتقال سلس للسلطة.

وقال متحدث باسم مجلس الشيوخ إن الكونغرس سيجتمع في الثانية بعد الظهر بالتوقيت ⁠المحلي ​لاستلام الاستقالة رسميا. ومن ​المتوقع أن يؤدي نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين اليوم ​أيضا.

المصدر: وكالة رويترز