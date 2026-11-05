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    لبنان

    اليونيفيل تواصل مهامها حتى نهاية 2026 ومجلس الأمن يبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

      تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر عام 2025، على أن تبدأ البعثة بعد ذلك عملية خفض عديدها وانسحابها.

      وسيواصل حفظة السلام القادمون من 45 دولة تنفيذ مهامهم اليومية كالمعتاد في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى نهاية الولاية، بما يشمل رصد التطورات والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل المهام الإنسانية.

      وينظر مجلس الأمن في الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية «اليونيفيل»، بما فيها أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق، فيما تعود إليه القرارات بشأن أي ترتيبات مستقبلية.

      المصدر: موقع المنار

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