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    تقارير مصورة

    مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

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