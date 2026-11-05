هاشم : بيان السفارات الخمس تدخل في الشؤون الوطنية ولا يجوز ان يمروكأنه امر طبيعي اعتدنا عليه

اعتبر النائب قاسم هاشم ، في تصريح، “ان بيان السفارات الخمس سابقة في التدخل بالشؤون الوطنية وتجاوزا لاتفاقية فيينا تجاوزا لكل الأصول الديبلوماسية وكأننا دخلنا في مرحلة انتداب ووصاية على وطننا ومؤسساته الدستورية ومكوناته السياسية”.



ورأى ان “ما صدر يستدعي التعاطي معه بجدية والانتباه للآتي من الايام ولا يجوز ان يمر ما صدر وكأنه امر طبيعي اعتدنا عليه واننا ننتظر اجابات دقيقة وسريعة”.



بيان الدول

وجاء في بيان الدول: نحن، سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاء لبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم حسب تعبيرها.

اضافت: نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمعزل عن أي تدخل سياسي، بما يضمن ما وصفتها المساءلة الكاملة.

واضافت: من الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب، يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم.

واعادت التأكيد على رغبتها الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملة على جميع أراضيها حسب زعمها.