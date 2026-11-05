النائب السابق نجاح واكيم للمنار: تبعية السلطة تدفع إلى تهديد الاستقرار وعلى القوى الشعبية إسقاطها

أكد مؤسس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم، مساء الخميس، أن “سلوك السلطة اللبنانية لا يمكن تفسيره إلا في ضوء حقيقة لم تعد قابلة للجدل وهي تبعية هذه السلطة بالكامل للولايات المتحدة الأميركية التي جاءت بها إلى هذا الموقع”.

وفي تصريح لقناة المنار، ضمن برنامج “لبنان السيد”، شدد واكيم على الإدارة الأميركية أتت بهذه السلطة “لتحكم لبنان ولتؤدي أو لتنفذ إرادة الولايات المتحدة والمحور الأميركي في المنطقة الذي يضم بالدرجة الأولى “إسرائيل”، فهذه السلطة لا تملك خيارات، وهي لا تلجأ إلى خيارات قاطعة لأنها لا تملك خيارات”.

واعتبر النائب السابق أن تنفيذ السلطة للإرادة الأميركية “يدفع إلى تهديد الاستقرار النسبي في لبنان وإلى تهديد السلم الأهلي، وبدفع السلطة لتنفيذ هذه السياسة يُدفع لبنان إلى ما تريده أميركا و”إسرائيل” أي إلى حرب أهلية في الداخل تستفيد منه أميركا، وتستفيد منها “إسرائيل”، مشيراً إلى أن “المتضرر الأكبر هو لبنان وليس منطقة واحدة من لبنان، بل كل لبنان”.

ورأى واكيم أن “نحن في حالة انهيار شبه كامل، وعلى جميع الصعد”، وتساءل قائلاً: “حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان ما هي؟ حقيقة الانقسامات وتعميق الانقسامات في الداخل الذي تدفع باتجاه السلطة ما هي؟ هل توجد في لبنان دولة؟ أبداً لا توجد”. وخلص إلى أن “نحن في حالة انهيار كامل وسوف تندفع الأمور أو تدفع نحو ما هو أسوأ وأخطر ومن هنا أقول أن الخلاص الوحيد للبنان هو أن يبادر الشعب، والقوى الشعبية، والفعاليات الواعية إلى العمل على إسقاط هذه السلطة لإنقاذ لبنان”.

وجزم مؤسس حركة الشعب أن “ما دامت هذه السلطة قائمة فإن الانهيار حاصل لمحالة، وسوف تقودنا إلى مهاوٍٍ خطيرة. لذلك فإن العمل الجاد والمسؤول والواعي يجب أن يدفع كل الوطنيين إلى العمل على أسقاط هذه السلطة كما قلت من أجل إنقاذ لبنان والشعب اللبناني”.

المصدر: موقع المنار