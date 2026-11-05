العميد يحيى سريع: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن ادعاء النظام السعودي باعتراض صاروخ في أجواء المدينة المنورة هو استمرار لبهتانه الكبير وأن عملياتنا لا تستهدف سوى منشآته النفطية وقواعده العسكرية