بقائي ينفي وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن ويدعو إلى وقف الهجمات وإنهاء الحصار

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدّة الادعاءات بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، ورفض اتهام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران بالتدخل في الصراع بين السعودية واليمن، مؤكداً استعداد بلاده للمساعدة في إحلال السلام.

واعتبر بقائي أن نشر هذه «الأخبار الكاذبة» يهدف إلى التستر على الحقائق وتضليل الرأي العام، مشدّداً على أن الشعب اليمني أثبت امتلاكه القدرات والخبرات والشجاعة والإرادة اللازمة للدفاع عن سيادته الوطنية وكرامته الإنسانية، ولا يحتاج إلى تدخل أي طرف في هذا السبيل.

واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه «شريك في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن»، بسبب مشاركته في فرض العقوبات والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، مؤكداً أن المسؤولين الأوروبيين لا يمكنهم التنصّل من مسؤولياتهم عبر تصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الحقائق.

وأدان بقائي الهجمات العسكرية على مناطق مختلفة من اليمن، ولا سيما المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية والمناطق السكنية، مشيراً إلى أنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 270 شخصاً من أبناء الشعب اليمني المسلم، بينهم 130 طفلاً وامرأة، وإصابة أكثر من 650 آخرين، فضلاً عن تدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين.

ودعا إلى وقف الاعتداءات على السيادة الوطنية اليمنية ووحدة أراضي البلاد، مؤكداً أن إحلال السلام في شبه الجزيرة العربية يستلزم وقف الهجمات العسكرية، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وإنهاء الحصار البحري والجوي المفروض على اليمن، وإجراء حوار يستند إلى خارطة الطريق المتفق عليها بين اليمنيين والسعودية.

وشدّد بقائي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

المصدر: موقع المنار