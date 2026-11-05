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الخارجية العُمانية: وزيرا خارجية إيران وعُمان بحثا هاتفياً التفاهمات السياسية والفنية اللازمة لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق بما يضمن احترام سيادة الدول ومصالح جميع الأطراف ويمهّد لاستئناف الحوار ومعالجة الملفات العالقة
05-11-2026 14:41 مساءً
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