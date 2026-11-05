صفا ندد بالتعذيب والاعتقال في حق الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين: مرحلة غير مسبوقة تستدعي تحركاً عالمياً

ندد رئيس” الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني” محمد صفا، في بيان، بحملات الاعتقال والتعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين المخفيين قسراً، مشيراً إلى أن “السجون في الاراضي المحتلة والضفة الغربية أضحت مقابر للتجويع والإعدام الصحي”.

ولفت إلى استمرار الاحتلال في منع الصليب الأحمر الدولي من زيارة الأسرى، فضلاً عن تجديد الاعتقالات الإدارية (كحال الأسير وائل الجاغوب)، واصفاً ما يمر به الأسرى من انتشار للجرب وقطع للمياه وعزل ب “مرحلة غير مسبوقة تستدعي تحركاً حقوقياً وقانونياً عالمياً يتخطى البيانات الموسمية”.

ودعا باسم الشبكة ومركز الخيام الهيئات الحقوقية والإنسانية في لبنان وفلسطين إلى إحياء “اليوم العالمي لحقوق الإنسان” في 10 كانون الأول المقبل، عبر تنظيم مؤتمرات واعتصامات وإطلاق خطة تحرك شاملة لإنقاذ الأسرى من ضراوة التعذيب والتجويع.