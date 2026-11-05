شهيدان وإصابات بغارة إسرائيلية على غزة

استشهد مواطن ومواطنة وأصيب آخرون، الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مواصلتها خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنة نورة سليمان محمد شيخ العيد (54 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر 19 جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة نازحين غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد وليد مطر.

وأصيب عدد من المواطنين أحدهم حالته خطيرة جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا غربي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأصيب رجل وامرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في منطقتي السطر وحمد شمالي مدينة خان يونس.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم جنوب مدينة دير البلح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت حي الكرامة شمال غربي غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرق خانيونس.

وفي وقت مبكر صباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال جنوبي خانيونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

وبحسب الإحصائية التراكمية، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1,603 شهيدًا، و5,794 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 847 حالة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت الحصيلة التراكمية 74,619 شهيدًا و175,920 إصابة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام