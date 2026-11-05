“التوحيد الإسلامي” طالبت مصرف لبنان بالتراجع عن اجراء بحق مؤسسة طبية لبنانية

دانت حركة” التوحيد الإسلامي”، في بيان،”انصياع مصرف لبنان للإملاءات الأميركية، على خلفية الإجراءات المتخذة بحق مؤسسة طبية لبنانية مرخّصة من وزارة الصحة”، في اشارة الى مستشفى الرسول الاعظم، معتبرة أنها” تشكّل حصاراً لمؤسسة وطنية تؤدي دوراً استشفائياً بارزاً وتقدّم خدماتها بكلفة منخفضة”.

ودعت” مصرف لبنان والمؤسسات الحكومية إلى التراجع عن هذه الإجراءات، والتمسك بالوطنية والمهنية”، مشددة على ضرورة “دعم المؤسسات الطبية التي تخدم المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام