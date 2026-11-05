قاليباف لـ فانس: لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟

كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في حسابه على مواقع التواصل، ردًا على منشور جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي: إن أمريكا تنقل إحساس المقامر الذي يخسر باستمرار لكنه لم يعد قادرًا على النهوض من على طاولة القمار.

وأضاف: في وقت تقف فيه أمريكا على حافة الهاوية، فإن رئيسك يستعد للمرحلة التالية من الحرب. وبصرف النظر عن هذا الخطاب الشبيه بمحاضرات TED؛ لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟.

وكتب فانس: “السبب في خسارتنا هو الحرب. وقد قال الرئيس نفسه ذلك الليلة الماضية”.

وتابع فانس أن الناخبين الجمهوريين حددوا 4 شروط رئيسية للعودة إلى دعم الجمهوريين، تشمل:

إنهاء الحرب على إيران.

معالجة غلاء المعيشة والتضخم.

تقديم المصالح الأمريكية أولا.

تغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

وقال : “لقد حضر ناخبونا. والأسباب الأربعة المذكورة أعلاه هي السبب وراء تصويت الكثير منهم لصالح الديمقراطيين. هذا وفقًا لمستطلع رأي نجح في توقع النتائج بدقة”.