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    عربي وإقليمي

    قاليباف لـ فانس: لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟

      كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في حسابه على مواقع التواصل، ردًا على منشور جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي: إن أمريكا تنقل إحساس المقامر الذي يخسر باستمرار لكنه لم يعد قادرًا على النهوض من على طاولة القمار.

      وأضاف: في وقت تقف فيه أمريكا على حافة الهاوية، فإن رئيسك يستعد للمرحلة التالية من الحرب. وبصرف النظر عن هذا الخطاب الشبيه بمحاضرات TED؛ لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟.

      وكتب فانس: “السبب في خسارتنا هو الحرب. وقد قال الرئيس نفسه ذلك الليلة الماضية”.

      وتابع فانس أن الناخبين الجمهوريين حددوا 4 شروط رئيسية للعودة إلى دعم الجمهوريين، تشمل:

      • إنهاء الحرب على إيران.
      • معالجة غلاء المعيشة والتضخم.
      • تقديم المصالح الأمريكية أولا.
      • تغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

      وقال : “لقد حضر ناخبونا. والأسباب الأربعة المذكورة أعلاه هي السبب وراء تصويت الكثير منهم لصالح الديمقراطيين. هذا وفقًا لمستطلع رأي نجح في توقع النتائج بدقة”.

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