مربو المواشي في بعلبك الهرمل: لضمان سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة

عقدت “نقابة مربي المواشي” في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعاً في مركز اتحاد النقابات الزراعية في بعلبك، بحضور رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، وجرى البحث في الأوضاع الصعبة التي يواجهها مربو المواشي، والإجراءات المطلوبة للحد من تفاقم أزماتهم، بما يحفظ استمرارية هذا القطاع الإنتاجي ويحمي الأمن الغذائي”.

وأكد المجتمعون على “ضرورة تكثيف الجهود لضمان سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، والتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن الوزارات الأربع المعنية بملف الثروة الحيوانية في المحافظة، بما يفضي إلى حلول عملية تستجيب لمطالب المربين”.

وشددوا على “أهمية توحيد جهود المربين والدفاع عن مصالحهم، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الحليب والأعلاف والأدوية البيطرية، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحمي المربين من الأعباء المتزايدة”.

ودعا المجتمعون إلى “تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الداعمة، ضمن مقاربة تحفظ الأولويات الوطنية، وتلحظ تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المربين، بعيداً عن أي تدخلات أو شروط تنتقص من استقلالية القرار الزراعي أو تضعف القطاعات الإنتاجية الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام