رئيس مجلس الشورى الايراني محمد قاليباف في رد على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: الولايات المتحدة تقف على حافة الهاوية الأولى متمثلة في إسرائيل في حين أن رئيسك يستعد للمرحلة التالية من الحرب