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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية

    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية، OOV، حيث اقتحمت مدينتي طوباس وقلقيلية، وشنّت حملات مداهمة للمنازل واعتقالات، فيما امتدت الاقتحامات إلى بلدات وقرى في جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت ورام الله.

    وشهدت بلدات صانور والزبابدة جنوب جنين، وبرقة شمال غرب نابلس، وسلواد شمال شرق رام الله، مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، فيما اقتحمت أيضاً بلدات تلفيت ودير بلوط ودير الغصون وبلعا وسيلة الظهر.

    المشهد في الضفة الغربية، وماذا تعني نتائج الانتخابات الأميركية بالنسبة إلى كيان الاحتلال، وفقاً لما تقوله الأوساط الصهيونية؟

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