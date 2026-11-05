تقرير مصور | شهيد بغارة على دراجة نارية في جنوب لبنان وتصعيد إسرائيلي يتوسع خارج المناطق المحتلّة

في تصعيد عدواني متجدّد على لبنان، وسّع العدو الإسرائيلي نطاق اعتداءاته، منفّذاً غارة من مسيّرة مسلّحة استهدفت بلدة قبريخا الواقعة خارج المنطقة المحتلّة جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان، في أول ضربة من نوعها منذ أيلول الماضي.

وأفاد مراسلنا في الجنوب بأن العدو شنّ غارات على أطراف بلدات حداثا وطلوسة وعيتا الجبل، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على النطاق الجغرافي المحاذي للبلدات المحتلّة، وسط اتساع النشاط العسكري والاستطلاعي للعدو، من الجنوب إلى بيروت وضاحيتها والبقاع.

علي شبيب، نرصد معك آخر التطورات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب.