مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم وزارة الإعلام اللبنانية وتطوير قطاعها الإذاعي

أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب قراراً يقضي بدعم وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية، بناء على طلب الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على مساندة القطاع الإذاعي وتطويره.



وجاء القرار (رقم: ق/ 595 د.ع/ 56 – بتاريخ 4/11/2026) بعد الاطلاع على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، ومذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم 360/ج/2 المؤرخة في 14 مايو/أيار 2026، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات وفود الدول المشاركة، بناء على الحاجات التي تقدّم بها وزير الإعلام اللبناني المحامي د. بول مرقص والمراسلات والاتصالات التي أجريت بناء عليه.



ونصّ القرار على دعوة الدول الأعضاء، والمنظمات، والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، إلى توفير الدعم اللازم والحيوي لوزارة الإعلام اللبنانية لمساعدتها على القيام بمهامها، ولا سيما دعم القطاع الإذاعي وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام