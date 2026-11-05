هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقّت يوم أمس بلاغًا عن تعرّض ناقلة نفط لهجوم بقذيفتين مجهولتي الهوية على بُعد 50 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال في قطر