إعصار ضرب البرازيل وتسبب بدمار هائل في مطار شابيكو

أعلنت شركة “فوي شابي” المشغلة لمطار شابيكو في ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية، تعليق الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى بعد أن ضرب إعصار مدمر المدينة، بحسب “روسيا اليوم”.



ونصحت الشركة المسافرين بعدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر وبالتواصل مباشرة مع شركات الطيران المعنية بشأن إلغاء الرحلات وإعادة جدولتها. ولم يعلن في التقارير الأولية أي موعد مؤكد لإعادة فتح المطار.



وأتت الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة على مبنى المطار، إذ تحطمت أجزاء من واجهته الزجاجية وانهارت أجزاء من البنية المحيطة بما فيها حظائر الطائرات.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل هياكل معدنية ملتوية وأسقفا متضررة وزجاجا محطما وحطاما متناثرا في مرافق المطار.



من جهتها، قالت سلطات الدفاع المدني في سانتا كاتارينا :”إن الإعصار ضرب شابيكو صباح أمس ، وإن سرعات رياح بلغت نحو 126 كيلومترا في الساعة سجلت في المنطقة، مع التحفظ على اعتبار هذا الرقم قياسا نهائيا للسرعة القصوى للإعصار”.



ونشأ الحدث الجوي مع تحرك خط عدم استقرار عبر غرب سانتا كاتارينا باتجاه المنطقة الوسطى الغربية من الولاية، وأسفر اجتماع العواصف الرعدية الشديدة بالرياح المدمرة عن أضرار واسعة في شابيكو وبلديات مجاورة.

المصدر: روسيا اليوم