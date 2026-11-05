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    “فايننشل تايمز”: يرغب الناخبون الأميركيون بمن فيهم نائب الرئيس بوضع حد للحرب على إيران وإنهاء التقارب الوثيق مع “إسرائيل”

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