أسهم الطاقة المتجددة تقفز عالمياً بعد فوز الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي



ارتفعت أسهم شركات الطاقة المتجددة حول العالم بعدما فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في نتيجة يتوقع المستثمرون أن تمهد لسياسات أكثر دعماً للقطاع خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة “بلومبرغ”.



وصعد سهم شركة “أورستد” الدنماركية، المشغلة لمزارع الرياح البحرية، بأكثر من 6% على منصة “تريدغيت” قبل افتتاح الأسواق الأوروبية. كما أشارت التداولات إلى ارتفاع أسهم شركتي “فيستاس ويند سيستمز” و”إس إم إيه سولار تكنولوجي” .



في آسيا، قفز سهم “هانوا سوليوشنز” الكورية الجنوبية بنسبة 19%، فيما ارتفع سهما “إتش دي هيونداي إنرجي سوليوشنز” و”أو سي آي هولدينغز” بنسبة 12% و10% على التوالي.



كما صعدت أسهم شركات الطاقة الشمسية الأميركية، بما فيها “إنفيز إنرجي” و”سولار إيدج تكنولوجيز”و”فيرست سولار” (First Solar) و”صن رن”، خلال التداولات على منصة “بلو أوشن” البديلة.



ووفق وكالة “بلومبرغ”، يرى المستثمرون أن موجة انتصارات الديمقراطيين قد تصب في مصلحة الشركات العاملة في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية والبطاريات، على حساب قطاع الطاقة التقليدية. وتستفيد أسهم الطاقة المتجددة أيضاً من تحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: الشرق بلومبرغ