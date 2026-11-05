“تسلا” و”سبيس إكس” أكبر الخاسرين في الانتخابات الأمريكية

انخفضت أسهم شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” أمس بعدما اكتسح الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي وسيطروا على الكونغرس ومجلس النواب، وسط مخاوف من تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وفي تعاملات أمس أنهى سهم شركة “تسلا” التداولات على انخفاض بنسبة 3.34% عند 385.19 دولار، فيما تراجع سهم شركة “سبيس إكس” بنسبة 3.81% إلى 135.92 دولار.

وقبل يوم الانتخابات، حذر مراقبو السوق من أن هيمنة الديمقراطيين في صناديق الاقتراع قد تعزز قدرة الحزب على عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي، والتدقيق في سلوك ماسك، وإعاقة الاندماج المتوقع بين “تسلا” و”سبيس إكس”. كما أن الفوز بالسيطرة في تكساس يعني أن خصوم ماسك السياسيين بات لديهم الآن مسار أسهل لعرقلة عملياته، يتجاوز حق النقض المحتمل من المكتب البيضاوي.

وأظهرت نتائج التصويت في الانتخابات النصفية، التي اختار فيها الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 و35 عضوا في مجلس الشيوخ، بأن الجمهوريين فقدوا السيطرة على الكونغرس ككل.

المصدر: بلومبرغ