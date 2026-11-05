الحرس الثوري: أميركا من خلال دفع السفن إلى مخالفة التعليمات والعبور عبر ممر مزروع بالألغام تحمّل دافعي الضرائب الأميركيين وحلفاءها في المنطقة تكاليف تأمين باهظة للسفن المتضررة